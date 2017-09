Arendonk - De bekende Kempense skaband Bottle of Moonshine, met vooral muzikanten uit Arendonk, geeft zaterdag zijn allerlaatste optreden in De Kuub in Turnhout. De elfkop-pige groep stopt ermee omdat zangeres Hanne Peetermans naar Zuid-Amerika vertrekt.

Met de release van een nieuwe vinylsingle en een ultiem liveconcert in de Warande Kuub in Turnhout nemen de tien mannen en één vrouw van Bottle of Moonshine komende zaterdag afscheid van hun fans. “Hanne ...