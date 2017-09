AfD gefeliciteerd door rechts Frankrijk en Vlaanderen

De extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) krijgt felicitaties van Marine Le Pen, de leider van de Franse extreemrechtse partij Front National, en van Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang. De AfD behaalt ongeveer 13 procent van de stemmen en zal zo in het Duitse parlement, de Bondsdag, zetelen.

Le Pen sprak van een ‘historisch verkiezingsresultaat’ van de AfD. ‘Dit is een nieuw symbool van het ontwaken van de Europese volkeren’, zei ze zondagavond op Twitter. Le Pen verloor in mei nog de presidentsverkiezingen in Frankrijk tegen de sociaalliberaal Emmanuel Macron.

Volgens Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is de AfD ‘ontegensprekelijk de grote overwinnaar én wordt zij in één klap de derde partij’, klinkt het in een persbericht. ‘Behalve een krachtige veroordeling van de ‘open grenzen’-politiek, is het resultaat van deze stembusslag ook een afstraffing van de halfhartige manier waarop de CSU zich met stoere woorden probeerde te distantiëren van de lakse politiek die ze in de regering heeft gevoerd.’

De partij vraagt de Belgische politiek om lessen te trekken en werk te maken van een ‘kordate immigratiepolitiek’.