Brussel - Jonathan Wayaffe is zondag op de 28e plaats geëindigd in de Werelbekermanche triatlon (olympische afstand) in het Spaanse Huelva. Thomas Jurgens werd 48e.

De zege ging naar de Duitser Justus Nieschlag, die de 1.500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen aflegde in 1u45:46. Hij haalde het voor de Amerikaan Kevin McDowell (1u46:20) en de Spanjaard Uxio Abuin Ares (1u46:47). Wayaffe finishte in 1u49:35, Jurgens in 1u55:11.

Bij de vrouwen traden er geen Belgen aan.