Bastiaens en Lanjri trekken mee Antwerpse CD&V-lijst

Antwerpen - Kris Peeters zal samen met schepen Caroline Bastiaens en Kamerlid Nahima Lanjri de Antwerpse lijst van CD&V trekken. Wie op twee en op plek drie komt, is nog niet beslist, maar dat zal binnenkort gebeuren. “Op zich is tussen plek twee en drie niet zo veel verschil”, zegt Peeters.

Antwerps CD&V-lijsttrekker en Vlaams minister Kris Peeters zal zich aan de kop van de kieslijst laten vergezellen door Antwerps schepen Caroline Bastiaens en Kamerlid Nahima Lanjri.

“Ik ben blij te beschikken over deze twee topdames”, zegt Peeters. “Nahima Lanjri levert al jaren fantastisch werk in de Kamer en in Antwerpen. Caroline Bastiaens heeft al een prachtig parcours afgelegd in Antwerpen, zowel als fractieleidster in de gemeenteraad en nu als schepen in opvolging van Philip Heylen. Zij zullen dus in de aanloop van de campagne een belangrijke hoofdrol spelen. Het is een luxe om mij te kunnen laten flankeren door deze klasse­dames.”

“Plek niet van belang”

De knoop over wie op de tweede plaats en wie op de derde plaats zal staan, is momenteel nog niet doorgehakt. Volgens Peeters is dat uiteindelijk niet belangrijk.

“Of het nu plek twee of drie is, dat is wat mij betreft niet zo relevant”, zegt de CD&V-lijsttrekker. “Uiteindelijk is dat de beslissing van het partijbestuur en die zal kortelings worden genomen. Mij gaat het om een zo krachtig mogelijke lijst op te maken, want ik ben mij ervan bewust dat deze verkiezingscampagne voor CD&V een zware strijd zal worden.”

Caroline Bastiaens (41) begon haar loopbaan als politiek medewerker bij CD&V. Daarna ging ze aan de slag bij de dienst Personeelszaken van de stad Antwerpen. Al snel keerde ze terug naar de politiek, eerst als medewerker van Europees Parlementslid Ivo Belet en daarna als kabinetschef van schepen Marc Van Peel (CD&V). Bastiaens werd in 2012 Vlaams parlementslid, maar nam dit jaar ontslag om schepen te worden in Antwerpen, waar ze bevoegd is voor onder meer Cultuur en Stads- en Buurtonderhoud.

Nahima Lanjri (49) zette haar eerste stappen in de politiek als stafmedewerkster bij minister ­Wivina Demeester (CD&V). Zij was tussen 1995 en 2012 Antwerps gemeenteraadslid. Met de jongste gemeenteraadsverkiezingen kwam ze alleen op in Borgerhout, waar ze districtsraadslid is. Lanjri kon zich toen niet vinden in de kartellijst sp.a en CD&V. Zij haalde in 2014 net geen 20.000 voorkeurstemmen en werd zo opnieuw verkozen tot Kamerlid.