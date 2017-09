En toen ging het beeld op zwart: hoe Sagan naar de sprint voor zijn derde wereldtitel ging, zagen we niet

Het was een wereldkampioenschap met mooie beelden van het Bergense landschap, maar in de laatste kilometers, toen het echt heel erg spannend werd met aanvallen van onder anderen Julian Alaphilippe, ging het beeld plots op zwart, wat voor de nodige commotie zorgde op de sociale media. Vanop de motors kwamen geen beelden meer binnen. De Noorse regie besloot daarop over te schakelen naar de vaste camera op 800 meter van de streep. Wat er toen gebeurde – Alaphilippe die weer gegrepen werd en het herpositioneren van de verschillende landen – was dus niet te zien. Gelukkig kon de helikopter zorgen voor beelden van bovenaf in de finale, waarin Peter Sagan voor de derde keer op rij (!) de beste bleek te zijn.