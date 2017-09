Yellow Tigers zijn uitgeschakeld op EK volleybal na logisch verlies tegen Servië

De Yellow Tigers hebben zondag niet kunnen stunten in hun laatste groepswedstrijd op het EK. Een verdienstelijk België (FIVB 13) verloor in het Azerbeidzjaanse Ganja met 3-1 van olympisch vicekampioen Servië (FIVB 3). Na 26-24 winst in de openingsset, gingen de Tigers vervolgens onderuit met 25-20, 25-22 en 25-21.

Vrijdag verloor het team van coach Gert Vande Broek ook al met 3-1 tegen Europees vicekampioen Nederland (FIVB 8), en zaterdag met dezelfde score tegen Tsjechië (FIVB 23).

België beëindigt poule D als vierde en laatste en is uitgeschakeld. Servië is als een van de vier groepswinnaars rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. Nederland en Tsjechië gaan door naar de play-offs.

In 2013 wonnen de Yellow Tigers brons op het EK in Zwitserland en Duitsland, het beste resultaat ooit van de volleyvrouwen. Twee jaar geleden verloren de Belgen voor eigen volk in Antwerpen in de kwartfinales tegen Servië.