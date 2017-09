Waar liep het fout? Sterke Belgen falen opnieuw in finale: “Alles verliep volgens plan, niks aan te doen...”

Greg Van Avermaet evenaarde met zijn zesde plek het beste resultaat van de Belgen op dit WK. Voor de grote ster van het voorjaar was het uiteraard een teleurstelling, maar na afloop was hij realistisch. “Bergop konden we niet helemaal mee, dan moet je eerlijk zijn. Meer zat er niet in.” Lees hier het verslag van het WK wielrennen!

Greg Van Avermaet: “Verloor wat plaatsen in laatste bochten”

De olympische kampioen finishte uiteindelijk als zesde, maar gaf toe dat zijn sprint een klein beetje gestoord werd. “In de laatste kilometer pakten we de groep met Alaphilippe. Ik liet me wat doen in de laatste twee bochten, het beste was er toen al af en het was moeilijk positie kiezen. Dan weet je dat je sprint voor een ereplaats, maar ik heb er nog alles uit proberen halen. Er is niks aan te doen. Ik en Philippe (Gilbert, nvdr) werden perfect afgezet op Salmon Hill. We konden eerst niet goed volgen, maar met hulp van enkele anderen konden we toch meeglippen. In die bocht naar links kon ik lastig aanhaken en verloor ik een paar posities.”

“Iedereen deed wat hij moest doen, Phil en ik moesten het afmaken. Achter ons viel een gat, dus hebben we een gat proberen slaan om met een groep van vijf, zes man weg te geraken. Phil heeft op twee kilometer van de streep vervolgens nog eens geprobeerd, maar ook dat werkte niet. Niemand kwam weg. Dan moet je eerlijk zijn. Meer zat er niet in. Ik had ook geen superdag, dus echt ontgoocheld ben ik eigenlijk niet. Het is een dubbel gevoel. Kevin (De Weert) heeft ook goede richtlijnen gegeven en die zijn goed gevolgd.”

“Als je Sagan en Kristoff zag sprinten, dan mogen we niet klagen. Het was een eigenaardige aankomst. Peter hebben we de hele koers niet gezien, pas op vier kilometer van de streep heb ik hem voor het eerst zien zitten. Maar hij heeft verdiend gewonnen. Hij domineert het wielrennen een beetje nu, en zeker op het WK gaat het goed voor hem. Of Innsbruck (waar het WK volgend jaar wordt gereden, nvdr) voor mij een afspraak kan worden zoals Rio? Dat is ver vooruitkijken, we zien het wel! (Lacht)

Oliver Naesen: “Bijna vergeten dat Sagan meedeed”

Nationaal kampioen Oliver Naesen trok in de laatste twee rondes in de aanval om de Belgen naar een medaille te stuwen, maar uiteindelijk zat dat er niet in. “Ik moest ze goed afzetten aan de voorlaatste helling. Het was niet ideaal, want ik geraakte niet weg. Er zat niet genoeg snee op. Op Salmon Hill dacht ik, misschien kan ik van achteruit nog eens een snok eraan geven. Maar toen vielen ze voor me en was het gedaan. Tiesj (Benoot) en Jasper (Stuyven) zijn ook nog gevallen. Dat Kristoff er nog bij zat is een wonder, die moet echt ongelooflijk in vorm zijn. Greg was niet in zijn allerbeste vorm, hij zei zelf ook dat hij niet super was. Matthews had ik wel verwacht, en Sagan is ongelooflijk, he. Ik was bijna vergeten dat hij meedeed. Ik heb hem nooit gezien. (Lacht)”

Tim Wellens: “Dacht dat we na een helling weg konden blijven”

Ik had vandaag goede benen, maar die heb ik eigenlijk al een paar weken. Mijn taak was om van ver te gaan. Voor mij was het parcours zeker lastig genoeg om iets te doen. Ik dacht dat het mogelijk zou zijn om op een bergje weg te rijden en voorop te blijven, maar blijkbaar zat dat er niet in. In zo’n sprint valt er dan niets aan te doen. Of ik niet beter had gewacht tot de laatste twee rondes? Ja, als je ziet dat Alaphilippe en Moscon wegrijden is dat natuurlijk wel jammer, maar uiteindelijk worden die jongens ook gegrepen en wordt het toch een sprint. Dat Sagan de hele dag achterin heeft gereden doet er niet toe, want uiteindelijk is het het belangrijkste dat je als eerste over de finish komt.”

Bondscoach Kevin De Weert: “Het was een perfecte wedstrijd, maar...”

Bondscoach Kevin De Weert verscheen na afloop met een lichte ontgoocheling bij de pers. “Als je naar hier komt met zulke twee renners als Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert en zo’n team, dan hoop je het podium te halen. Het was de perfecte wedstrijd, alles verliep volgens plan en we hadden een goed gevoel bij het parcours”, stak De Weert van wal. “We moeten nu vrede nemen met die zesde plaats van Van Avermaet.”

Jasper Stuyven kwam ten val in de slotfase, wat het plannetje van onze Belgen in de war stuurde. Foto: Photo News

Het had anders kunnen lopen, want zowel Gilbert als Van Avermaet misten het extraatje om tot bij Alaphilippe te komen. De Weert gelooft dan ook dat het scenario anders was geweest als dat was gelukt. Ook het ontbreken van Jasper Stuyven in de laatste kilometers zorgde ervoor dat het niet liep zoals het moest lopen. “We hadden Jasper afzijdig gehouden om Greg goed te loodsen of om eventueel zelf te gaan”, zegt De Weert. “We hadden gehoopt op die goede sprint. Ik dacht dat hij zich had laten wegdrummen, maar achteraf hoorde ik dat hij gevallen was. Jasper voelt zich waardeloos nu, omdat hij niets heeft bijgedragen, maar dat was zijn taak ook niet.”

De Weert blijft erbij dat de Belgen een perfect parcours hebben afgelegd in Bergen. “Iedereen heeft gedaan wat hij moest doen. Toen Alaphilippe vertrok, waren we net iets te laat”, maakte hij toch nog één opmerking. Ook het weer speelde een rol. De stad waar het normaal altijd regende, baadde in een stralende zon. “Ja, regen had het lastiger gemaakt. Als je zag dat het nu al op de rekker werd getrokken… We hadden er wat op gehoopt, maar je hebt dat uiteraard niet in de hand.”

En zo snelde Peter Sagan naar zijn derde wereldtitel, ook De Weert vindt het een indrukwekkendstaaltje van de Slovaak. Maar vindt dat hij wel een voordeel heeft. “Sagan moet gokken”, legt hij uit. “Hij kan zich de hele dag afzijdig houden. Hij heeft misschien geen ploeg rond zich, maar er zijn altijd landen die rijden om de boel bijeen te houden of te controleren. Hij staat makkelijker aan de start, want hij kan de druk altijd afschuiven omdat hij geen ploeg heeft. Maar het is zeker indrukwekkend dat hij hier voor de derde keer op rij wint. En ik zou hem ook nog niet afschrijven voor Innsbruck”, lacht De Weert, die duidelijk wel trots was op de koers van zijn ploeg:

Proud of my riders today. Not the result we came for, but that is cycling. #bergen2017 #belgiancycling A post shared by Kevin De Weert (@kevindeweert) on Sep 24, 2017 at 8:40am PDT

Jasper Stuyven: “Alles mooi uitschrijven is geen garantie op succes”

Jasper Stuyven had in de finale nog een sleutelrol kunnen spelen, maar door een valpartij kwam dat er dus niet van. “Ik ga niet zeggen dat ik de meest frisse van allemaal was, ik had geen aanval meer kunnen plaatsen. Maar ik had wel de benen om mee te volgen. En dan komt die val, ik zat met Tiesj (Benoot) achteraan en we konden geen kant op. Teleurstellend, want ik krijg een enorme kans om me vandaag te sparen terwijl er zulke kopmannen in de ploeg zitten. Ik mocht echt mijn ding doen. Dat lukte de hele koers ook, alles ging zoals ik wil, en plots was het over. Ik voel me een beetje waardeloos nu. Sagan heb ik vandaag wel gezien: hij liet zich op de klimmetjes altijd wat uitzakken om zich te sparen. We hebben gekoerst zoals we wilden, we kunnen niemand echt iets verwijten. Koers is koers, alles mooi uitschrijven is geen garantie op succes.”

Philippe Gilbert: “Zelf nog geprobeerd op het einde”

Philippe Gilbert probeerde in tandem met Greg Van Avermaet om op de Salmon Hill het verschil te maken, maar dat plannetje werkte niet. “Ik reed alleen achter Alaphilippe en Moscon na de klim, Greg zat achter me. Ik besloot om op hem te wachten. Daarna zijn we gegrepen. Ik heb op zo’n twee kilometer van de finish zelf ook nog geprobeerd om weg te rijden, maar Gaviria counterde meteen en ook Sagan zat klaar. We werden helemaal overroeld aan het eind, en toen was het gedaan. Chapeau aan het team, iedereen heeft zijn werk gedaan.”