Ranst - De Ranstse Landelijke Gilde organiseerde een boerenmarkt waar heel wat volk op af kwam.

Seppe Maes uit de tweede kleuterklas had een mooie zonnebloem gekweekt met de zaadjes die de leerlingen van de landelijke gilde hadden gekregen . Hij had de zaadjes zelf geplant en ze trouw water gegeven. Hij kon de 4.74 meter van de winnaar niet overtreffen maar dat kon de pret niet drukken. De Chiro had voor een strooien kruipparcours gezorgd dat de kinderen veel plezier bezorgde.