Dennis Praet pakt met Sampdoria de scalp van AC Milan

Sampdoria heeft AC Milan zondag zijn tweede nederlaag van het seizoen aangesmeerd. Het team uit Genua versloeg de Milanezen op de zesde speeldag van de Italiaanse Serie A met 2-0.

Zapata (72.) bracht Sampdoria diep in de tweede helft op voorsprong. In de toegevoegde tijd stelde invaller Alvarez (90.+1) met de tweede thuistreffer de drie punten veilig. Dennis Praet werd bij de ‘Blucerchiati’ in het slot naar de kant gehaald.

AC Milan kocht de afgelopen zomer fors in en begon het seizoen met erg veel ambitie, maar moet voorlopig tevreden zijn met twaalf punten op de vijfde plaats. Dat zijn er al zes minder dan Napoli en Juventus, die met een perfect rapport van achttien punten uit zes matchen de stand aanvoeren. Sampdoria staat zesde met elf punten, en heeft nog een wedstrijd te goed.