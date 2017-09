Trump komt frontaal in aanvaring met Amerikaanse sportwereld

De Amerikaanse president Donald Trump maakt zich hoe langer hoe minder geliefd in de Amerikaanse sportwereld. Zijn robbertje twittervechten met NBA-ster Stephen Curry zat er nog niet op, of hij was al verwikkeld in een nieuwe kamp, deze keer met de American Football bond NFL. Later op de avond heeft voor het eerst ook een baseballspeler geknield tijdens het nationale volkslied.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt de NBA-kampioen gehuldigd in de ambtswoning van de president in Washington. Maar Stephen Curry, sterspeler van de Golden State Warriors, liet weten dat hij zou afzien van een bezoek aan Donald Trump.

De president kon dit maar matig appreciëren en liet via Twitter weten dat de kampioen helemaal niet naar het Witte Huis moest afzakken. Andere NBA-sterren zoals LeBron James en Kobe Bryant reageerden op hun beurt verontwaardigd op sociale media op Trumps beslissing. Ook Curry kwam zaterdag terug op de hele heisa. Hij vond het “surreëel” toen hij zag dat Trump de uitnodiging voor zijn team op Twitter had ingetrokken. “Dat is niet wat leiders doen”, gaf Curry mee aan de pers.

Foto: AFP

Trump VS. NFL

Daarna richtte de president zijn pijlen op de NFL. Al geruime tijd weigeren heel wat spelers uit protest rechtop te staan tijdens het volkslied. In plaats daarvan knielen ze neer.

Dat kan niet, vindt Trump. “Als een speler het privilege krijgt om miljoenen dollars te verdienen in de NFL, of andere competities, dan zou hij of zij onze Prachtige Amerikaanse Vlag (of Land)” moeten respecteren, wat voor Trump zoveel betekent als “rechtstaan tijdens het nationaal volkslied”.

Zo niet, “dan ben je ontslagen. Zoek iets anders om te doen”, twitterde de president.

Foto: AFP

Die uitspraak schoot in het verkeerde keelgat van de voorzitter van de NFL. In een verklaring bekritiseerde Roger Goodell het “verdelende commentaar” van Trump. De NFL-voorzitter zei dat deze kritiek aantoont dat Trump niet beseft “welke goede invloed onze clubs en spelers hebben in onze samenleving”.

Volgens de president, die even voordien ook nog twitterde over de Iraanse rakettest, rechtvaardigde Goodell met zijn verklaring “het totale disrespect van bepaalde spelers voor ons land”. “Laat ze rechtstaan”, besloot Trump.

Baseball

Toch was daarmee de kous niet af. Zaterdagavond knielde voor het eerst een baseballspeler tijdens het volkslied. Bruce Maxwell van de Oakland Athletics besliste uit protest tegen de uitspraken van Trump door de knieën te gaan.

Eerder op de dag had hij in niet mis te verstane bewoording al uitgehaald naar de Amerikaanse president. Bovendien “gaat dit niet meer louter om BlackLives Matter maar gaat het om alle ongelijkheid voor elke man en vrouw die willen opkomen voor hun rechten”, plaatste de speler zelf op Twitter. Zijn ploeg liet in een mededeling al weten dat ze volledig achter hun speler staan.