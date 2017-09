Deze bruid verborg haar moedervlek niet op haar grote dag. Daar heeft ze een heel goede reden voor

De Amerikaanse Ferrin Roy (30) uit Louisiana heeft een grote moedervlek onder haar rechteroog en moet al heel haar leven afrekenen met starende mensen. Toch doet ze geen moeite om haar ‘imperfectie’ te verbergen, ook niet op haar grote dag. “Ik accepteer ze volledig”, zegt de vrouw vol zelfvertrouwen.

“Ik heb mijn moedervlek nooit verdoezeld en dat zal ik ook nooit doen. Ik zal altijd vragen van mensen beantwoorden als ze er hebben en dat voelt goed”, zegt Roy in een interview met The Daily Mail. Ze voegt eraan toe dat ze zelf tot op haar negende niet doorhad dat ze een moedervlek had omdat de kinderen in haar klas zo lief waren.

Starende mensen

Buiten de schoolmuren was het anders. “De starende mensen kwamen raar over. Sommige mensen knipperden niet eens met hun ogen, anderen vroegen of ik mezelf beschilderd had. Vaak kreeg ik ook de vraag of ik van plan was om mijn moedervlek te verwijderen”, klinkt het.

Hou van jezelf

Roy benadrukt dat ze trots is op haar uiterlijk. “Niemand kan de glimlach van mijn gezicht halen. Mijn moedervlek is een deel van mij en ik zal er nooit iets aan veranderen om andere mensen te plezieren. Ik zal altijd mezelf blijven. Mijn advies is dan ook om jezelf altijd te focussen op jezelf graag zien in plaats van bevestiging zoeken bij anderen. Eens je jezelf accepteert, zullen anderen dat ook doen.

Uniek

Roy heeft haar verhaal neergepend in het boek ‘The Mark She Kept: A Woman’s Journey to Living Her Purpose Courageously’. Dat moet dames en heren die zich schamen om hun imperfecties ertoe aanzetten om ze te appreciëren en meer zelfvertrouwen te krijgen. “Omarm jullie uniciteit”, is de leuze van de dolgelukkige en kersverse echtgenote.