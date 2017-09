Boechout - Onder het motto 'Krijgen is leuk, maar geven is leuker', organiseerde de KWB Boechout-Vremde voor de derde keer aan de terreinen van De Bunderkes in Boechout een Geefplein. Meer dan 200 bezoekers daagden op.

Vooral de grote pompoen was een echte publiekstrekker. "Iedereen mag er gratis een stuk af komen snijden", glimlacht Koen Steel van de KWB. "Ik denk dat straks iedere Boechoutenaar pompoensoep gaat eten."

Steel verzekert ons dat het Geefplein een jaarlijkse traditie wordt.