Echte Rubens ontdekt in Schots museum

In een museum in Glasgow is, na bijna 400 jaar, een verloren gewaand schilderij van Pieter Paul Rubens ontdekt. Het gaat om een portret van de Hertog van Buckingham uit de 17de eeuw. Het zijn de makers van het BBC Four-programma Britain’s Lost Masterpieces die het kunstwerk geïdentificeerd hebben.

Het schilderij van Rubens maakt deel uit van de collectie van de Musea van het Schotse Glasgow en hangt in het statige Pollok House-museum. Het toont George Villiers, de eerste Hertog van Buckingham, die een relatie had met de Engelse koning James I. Het dateert wellicht uit 1625.

Jarenlang dachten kunstkenners dat het schilderij een kopie was van het originele werk van Rubens, geschilderd door een andere kunstenaar. Dat kwam onder meer omdat delen van het schilderij doorheen de eeuwen overschilderd waren én door de lagen vuil die zich op de verf hadden vastgezet.

Onlangs is het schilderij gerestaureerd in opdracht van de BBC-reeks Britain’s Lost Masterpieces. Nu het in z’n oorspronkelijke staat hersteld is, kon de Britse kunsthistoricus Dr. Bendor Grosvenor het werk toeschrijven aan Pieter Paul Rubens zelf.

Hij is bijzonder blij met z’n ontdekking: “Als wetenschapper de kans krijgen om een portret te ontdekken van zo’n cruciale figuur uit de Britse geschiedenis, geschilderd door één van de grootste kunstenaars ooit was extreem opwindend”, zegt hij op de BBC.

Rubenshuis

De makers van Britain’s Lost Masterpieces haalden er ook de mensen van het Antwerpse Rubenshuis bij. De directeur, Ben van Beneden, bevestigt aan de BBC dat het om een originele Rubens gaat. “De kopstudie van de Hertog van Buckingham is een zeldzame toevoeging aan het portrettenoeuvre van Rubens.”

De verloren gewaande Rubens is woensdagavond te zien in Britain’s Lost Masterpieces op BBC Four, om 22u.