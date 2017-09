Ursulinen Mechelen en sympathisanten lopen voor verongelukte Sofie (12)

Eppegem / Mechelen - De Ursulinen Mechelen neemt vandaag deel aan Dwars door Mechelen met een groep van 87 leerlingen, leerkrachten en sympathisanten. Dat doen ze voor de actie Run4Sofie, ter nagedachtenis van een leerling die vorig jaar omkwam bij een dodehoekongeval in Zemst.

In de week van de mobiliteit sensibiliseerde de school leerlingen extra om veilig naar school te komen, in fluo en met een helm. Aan de start van het loopevenement Dwars door Mechelen neemt vandaag een hele delegatie deel.



Met ‘Run4Sofie’, zoals de groep lopers heet, herdenken ze Sofie De Ridder uit Eppegem (Zemst) die in 2016 om het leven kwam toen ze met de fiets op weg was naar school. “Sport was voor Sofie heel belangrijk, vandaar een sportieve keuze. Voor Run4Sofie verkochten we polsarmbandjes. De opbrengst van de verkoop schenken we aan Rondpunt, een vzw die verkeersslachtoffer begeleidt”, zegt woordvoerster Ingeborg De Cooman.



Alle lopen van ‘Run4Sofie’ zullen tijdens Dwars door Mechelen ook zo’n polsbandje dragen.