ABVV-topman Rudy De Leeuw: “Staken is nu de enige optie”

De topman van de socialistische vakbond is formeel aan het adres de ‘asociale regering-Michel’ en ook over de minister van pensioenen is hij niet te spreken. Hij vertrekt op 1 juni wel met pensioen, maar tot dan gaat hij volle gas vooruit. Betreffende 10 oktober heeft hij slechts één boodschap: “Staken is nu de enige optie.”

Het zit er bovenhands op tussen de politiek en het middenveld. “Nemen die mensen zich nog serieus?”, vroeg Bart de Wever zich af in onze zusterkrant Gazet van Antwerpen. “Die opmerking raakt dus mijn koude kleren niet”, zegt De Leeuw aan de Zondag. “Neemt hij zijn ministers nog serieus? Of kunnen wij, burgers, zijn ministers nog serieus nemen? Die vraag zou beter gesteld worden. Ik heb de rekening van Van Overtveldt (Minister van financiën, N-VA, red.) nog geen enkele keer weten kloppen”, aldus de ABVV-topman aan De Zondag.

De opmerking van de Antwerpse burgemeester betrof de stakingsaanzegging van 10 oktober. De socialiste vakbondsman heeft naar eigen zeggen geen andere keuze. Een enorm pijnpunt in het zomerakkoord is het afschaffen van de vaste benoeming voor ambtenaren. Volgens De Leeuw is “dát, en niet de hoofddoek of een ander symbool, de eerste voorwaarde voor neutraliteit. Een ambtenaar moet onafhankelijk van de politiek kunnen werken. Die maatregel heeft ook impact op het pensioen van die mensen.”

Minimale dienstverlening

Ook het noemen van de minimale dienstverlening schoot hem in het verkeerde keelgat. “Dat is raken aan het stakingsrecht. Mijn ervaring is dat waar daaraan geraakt wordt, de democratie niet sterk staat. Een minister oppert de idee om de spoorwegen te privatiseren. Dat is veel in één keer. Dat zorgt voor grote onzekerheid”.

De vrees om imagoschade zit er echter wel in. “Een staking moet altijd de laatste optie zijn. Dat is het ook nu: de laatste, maar enige optie. Bovendien: deze staking wordt lange tijd op voorhand afgekondigd.”