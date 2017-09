Duitsers kiezen vooral coalitiepartner voor Merkel

Zo’n 61,5 miljoen Duitsers kunnen vanaf 8 uur naar de stembus voor de verkiezing van een nieuw parlement. Dat Angela Merkel aan een vierde ambtstermijn als bondskanselier mag beginnen, staat zo goed als vast. Welke partij mag meegeregeren is minder duidelijk.

Peilingen geven Merkels christendemocratische CDU/CSU al maandenlang een straatlengte voorsprong op de sociaaldemocratische SPD van haar uitdager Martin Schulz. Het meest spannende element van de stembusgang wordt misschien wel wie de derde partij wordt.

Als de peilingen juist zijn, lijkt de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) goed op weg om de op twee na grootste partij van Duitsland te worden. AfD zit de laatste dagen in stijgende lijn en zou vlot boven de 10 procent van de stemmen gaan. Waarnemers houden er zelfs rekening mee dat de partij rond de 15 procent uitkomt. AfD zet sowieso al iets historisch neer: voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog maakt een extreemrechtse partij zondag haar intrede in het nationale parlement.

Interessant wordt hoe de kaarten zullen geschud worden met het oog op de vorming van een nieuwe regeringscoalitie. Regeren met AfD wil niemand, en er is ook weinig animo om met de extreemlinkse Die Linke in zee te gaan. Zo komt een situatie in het vooruitzicht waarbij de FDP en Die Grünen de rol van ‘kingmaker’ toebedeeld krijgen bij de onderhandelingen over de coalitievorming.

Als het van Merkel afhangt, werkt ze in haar vierde regering samen met de FDP. Als de peilingen correct zijn, halen CDU/CSU en FDP samen echter geen meerderheid. Dat doet de combinatie christendemocraten-groenen ook niet, zodat een zogenaamde Jamaica-coalitie (zwart-geel-groen) misschien een optie wordt. De onderhandelingen zullen dan wellicht een tijd aanslepen, want tussen FDP en Die Grünen is het water heel diep en de verwachting is ook dat de twee partijen hun huid duur zullen verkopen.

Een voortzetting van de ‘grote coalitie’ tussen CDU en SPD is ook mogelijk, maar veel waarnemers menen dat een heruitgave van de ‘Groko’ een slechte zaak zou zijn voor de democratie. De sociaaldemocraten zouden bij een nederlaag veel meer gebaat zijn met een oppositiekuur, luidt het.

De stembureaus sluiten zondag om 18 uur. Onmiddellijk daarna komen al de eerste resultaten binnen op basis van exitpolls.