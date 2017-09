Mannen gooien met zuur in Londens winkelcentrum: 6 gewonden, 15-jarige verdachte aangehouden

Bij een zuuraanval in Londen zijn zes mensen gewond geraakt, drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een groep mannen gooide er in een winkelcentrum en een metrostation bijtend zuur een andere groep mannen nadat een ruzie uit de hand liep. Intussen is ook een verdachte gearresteerd, een vijftienjarige jongen.

De politie werd zaterdagavond rond 20 uur naar Stratford, in het oosten van Londen, geroepen. In het winkelcentrum Stratford Centre en het metrostation ernaast was grote paniek uitgebroken nadat een groep mannen op meerdere plaatsen mensen bekogeld had met een bijtende substantie.

Zes mensen raakten daarbij gewond. Drie van hen werden ter plaatse verzorgd door de toegesnelde ambulanciers, drie anderen werden meteen naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden een van hen, een man, voortdurend roepen dat hij niets meer kon zien.

Hossen, assistent-manager bij Burger King in het winkelcentrum, vertelde aan BBC dat hij een slachtoffer zijn restaurant zag binnenstormen. “Hij vroeg water om zuur van zijn gezicht te vegen”, zegt hij. “Er waren sneden rond zijn ogen te zien en hij probeerde er water in te genieten.”

Een andere getuige zag bij het buitenlopen van het station hoe enkele gasten zich verspreidden en wegliepen van een groep mensen waarvan enkelen erge pijn leken te hebben. “Daarna zag ik een groep mannen weglopen van de politie nadat ze zuur hadden gegooid over wat mannen die op weg leken naar een nachtclub. Er was paniek en iedereen sprong en liep in het rond. Dit was een griezelig moment voor iedereen.”

Eén incident

Aanvankelijk leek het alsof een groepje jongeren willekeurige passanten besproeide met het zuur, gezien de slachtoffers zo verspreid waren. Na onderzoek benadrukt de Londense politie dat het om één incident gaat tussen twee groepjes jonge mannen.

Intussen is er één verdachte opgepakt op verdenking van zware slagen en verwondingen, het betreft een vijftienjarige jongen . Overigens is er geen link met terreur, benadrukt de Londense politie nog.