Noord-Korea: “Trump is megalomaan, gangster, gestoord persoon en meesterleugenaar”

De bedreigingen van de Amerikaanse president Donald Trump om Noord-Korea “volledig te vernietigen”, “maken een bezoek van onze raketten aan heel de VS nog onvermijdelijker”. Dat zei de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong Ho zaterdag tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij noemde Trump een “megalomaan” en een “meesterleugenaar”.

Het bekvechten tussen Noord-Korea en de VS gaat onverminderd voort. Net op de dag waarop Amerikaans gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers gevaarlijk dicht bij de Noord-Koreaanse oostkust kwamen rondvliegen om te tonen hoeveel militaire mogelijkheden het land heeft, heeft de gezworen vijand van de VS in een toespraak op de Verenigde Naties hard uitgehaald naar het land van Donald Trump.

Noord-Korea zal “meedogenloze preventieve acties ondernemen” indien de VS enig teken geven dat ze Pyongyang willen “onthoofden”, zei minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong Ho..

Nucleaire hamer

Pyongyang heeft geen erkenning nodig van de internationale gemeenschap voor zijn nucleaire capaciteiten, en zolang de internationale gerechtigheid niet geschiedt, “is de nucleaire hamer van de gerechtigheid” de enige optie.

Ri verzekerde nog dat er geen bedreiging zou zijn tegen de landen die niet deelnemen aan de Amerikaanse acties tegen Noord-Korea. Hij stelde dan ook dat er geen reden is voor de VS om Zuid-Korea en Japan, waarnaar hij verwees als ‘knechten’, bij de situatie te betrekken.

Gangster

De minister verklaarde ook nog dat Trump, naar wie hij verwees als “President Evil”, en zijn toegang tot de nucleaire codes, “de zwaarste bedreiging is voor de internationale vrede”. Hij noemde Trump ook een “megalomaan”, een “gestoorde persoon”, een “meesterleugenaar” en een “gangster”.

Trump dreigde eerder deze week met een “totale vernietiging” van Noord-Korea indien het land niet in de pas begint te lopen. “Raketman is op een zelfmoordmissie voor hemzelf en zijn regime”, luidde het aan het adres van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Zaterdag vond in Noord-Korea nog een door de overheid georkestreerde steunmanifestatie plaats voor Kim Jong-un.