From zero to hero: Mignolet kent rampzalige wedstrijd, maar wordt uiteindelijk matchwinnaar tegen Leicester

Simon Mignolet heeft zaterdag met Liverpool de drie punten gepakt in Leicester. Al liep dat helemaal niet van een leien dakje: Mignolet ging bij beide tegendoelpunten in de fout en veroorzaakte bij een tussenstand van 2-3 ook nog een penalty, die hij nadien wel pakte. Zo bleef het toch 2-3, waardoor de Reds voorlopig in de top vijf blijven.

Liverpool leek de wedstrijd al voor de rust te beslissen dankzij doelpunten van Salah en Coutinho, tot Okazaki in de extra tijd van de eerste helft plots scoorde. Onze landgenoot Simon Mignolet ging onder de bal door, waardoor Okazaki de bal voor het intikken had: aan de rust stond het 1-2.

.@Phil_Coutinho ​heeft de transferzorgen blijkbaar helemaal van zich afgeschud! pic.twitter.com/s2Nq8GmctC — Play Sports (@playsports) 23 september 2017

Leicester putte duidelijk vertrouwen uit de aansluitingstreffer en kwam dreigender uit de kleedkamer. Toch was het Henderson die via een perfecte counter Liverpool op 1-3 bracht. Wat volgde waren enkele dolle minuten: Jamie Vardy scoorde meteen de 2-3 na een nieuwe fout van Mignolet, die de bal moest lossen na een schot van invaller Gray. Nog een minuut later haalde Mignolet diezelfde Vardy neer in het strafschopgebied. Penalty voor Leicester en dus een perfecte kans op de gelijkmaker, maar onze landgenoot stopte de strafschop van Vardy. Zo groeide Mignolet uit van hero te zero: 2-3 zou de uiteindelijke eindstand worden.