Belgische meisjes trappen EK-kwalificatiecampagne af met overwinning tegen Macedonië

De Belgische voetbalmeisjes hebben zaterdag hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK U17 gewonnen tegen Macedonië. In het Servische Belgrado werd het 3-0.

Talitha De Groote (7.) en Karlijn Knapen (30. en 45.) troffen raak voor de jonge Red Flames van bondscoach Tamara Cassimon.

In de andere wedstrijd van groep 9 won Servië met 2-0 van Wit-Rusland. België speelt volgende week dinsdag tegen Wit-Rusland en vrijdag tegen Servië. Om zich te plaatsen voor het EK in Litouwen (9-21 mei 2018) moeten de Belgen twee kwalificatiefases overleven. De eerste twee en de twee beste derdes van de elf groepen stoten door naar de laatste kwalificatiefase, die volgend jaar in de lente zal plaatsvinden.