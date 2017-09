Nicola Philippaerts kroont zich met Chilli Willi tot Belgisch kampioen

Lanaken - Nicola Philippaerts is zaterdag op het domein Zangersheide in Lanaken met de 9-jarige hengst Chilli Willi Belgisch kampioen geworden. Zij waren de enigen die de vier proeven foutloos afwerkten.

Jos Verlooy, die met het 9-jarig Begisch Warmbloed Paard Igor als leider de finale inging, leek op weg naar de Belgische titel toen hij in de openingsproef van de slotdag twaalf van de dertien hindernissen perfect afwerkte. Maar op de laatste oxer stootte het duo tegen alle verwachtingen in toch een balk af en daardoor zakten zij naar de vierde plaats. Na hem bleven Gregory Wathelet met de 9-jarige hengst MJT Nevados S en Nicola Philippaerts met Chilli Willi foutloos, en dus leek het een tweestrijd te worden tussen twee laatstgenoemden.

Maar halverwege de allerlaatste proef ging Wathelet met MJT Nevados S in de fout op de oxer van de tweesprong. Hij moest vrede nemen met brons. Jos Verlooy werkte met Igor nog een nulronde af en pakte zo toch zilver.

Aan het meesterschap van Nicola Philippaerts en Chilli Willi kon niemand tornen. Als kers op de taart bleven zij ook in de slotronde foutloos. “Ik had mijn zinnen gezet op dit Belgisch kampioenschap. Na de Grote Prijs van Lausanne van vorige week zondag, waarin we als vierde eindigden, wist ik dat Chilli Willi in topvorm was. Dat heeft hij hier bewezen. En nog belangrijker naar de toekomst toe: hij bewijst dat hij ook een kampioenschapspaard is. Over vier dagen en evenveel proeven verzwakte hij niet. Volgend jaar moet hij definitief bij de wereldtop aansluiten”, zei Nicola Philippaerts.