Thuisspeler is tweede finalist in ATP Metz

De Fransman Benoit Paire (ATP 41) heeft zaterdag in eigen land op het ATP-toernooi in Metz (hard/482.060 euro) de tweede finaleplaats geclaimd. Paire klopte in de halve eindstrijd de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 64) na precies een uur in twee sets met 6-1 en 7-6 (7/5).

De Fransman neemt het in de finale op tegen de Duitse qualifier Peter Gojowczyk (ATP 95), die zich plaatste na de opgave van zijn landgenoot Mischa Zverev (ATP 27), het vijfde reekshoofd. Gojowczyk had de eerste set met 6-3 gewonnen en leidde in de tweede set met 1-0, op het moment dat Zverev er de brui aan gaf.

Voor de 28-jarige Paire, die in de kwartfinales in Metz David Goffin (ATP 12) uitschakelde, wordt het zijn vijfde ATP-finale. Van de voorbije vier finales wist de Fransman er slechts eentje te winnen, in het Zweedse Bastad in 2015. De 28-jarige Gojowczyk stond nog nooit in een ATP-finale. Paire en Gojowczyk kwamen elkaar één keer eerder tegen op het ATP-circuit. Paire was dit seizoen in Stuttgart te sterk voor de Duitser.