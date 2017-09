Winkeldievegges stelen voor 780 euro kledij op de Meir

Antwerpen - Op de Meir zijn vrijdagnamiddag, iets voor 16 uur, een viertal winkeldievegges betrapt. Een winkeldetective had de vier in de H&M-vestiging opgemerkt en verwittigde de politie. Ze hadden net iets gestolen, verlieten de winkel en wandelden in de richting van de Boerentoren.

Enkele patrouilles, waaronder een fietsteam, werden ter plaatse gestuurd. Zij konden drie van de vier verdachten in het midden van de Meir staande houden. In hun handtassen, waaronder die van de vierde verdachte, vonden de politiemensen verschillende gestolen, al dan niet beschadigde, kledingstukken.

De dames waren ook al langs geweest bij Berschka, Hunkemöller, Zara en Pull & Bear. In die winkels hadden ze voor een totaal aan bijna 780 euro kledij gestolen.

De drie jongen vrouwen (18, 19 en 20) werden voor verder onderzoek meegenomen. Bij de vrijheidsbeneming ontstond er wat tumult, waardoor een van de dievegges haar kans schoon zag om te gaan lopen, maar die vlucht duurde maar enkele meters. De identiteit van de vierde verdachte is gekend. Ze wonen allevier in Brussel en twee van hen zijn gekend bij de politie voor eerdere diefstallen.