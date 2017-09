Dit worden de hipste haarkleuren van de lente

De herfst is nog maar pas begonnen, maar in mode- en beautyland blikken ze al vooruit naar komende lente. En dan ben je hip met een metallic of paarsig kleurtje in je haar, zo blijkt alvast uit de defilés van Alexander Wang en Fendi.

Bij de Amerikaanse ontwerper Alexander Wang had een model rose quartz haar, een levendig kleurtje dat het midden houdt tussen roze en paars. Dat past trouwens helemaal binnen het trendrapport van kleureninstituut Pantone, dat lavendel naar voor schuift als een van de tinten van 2018.



Een bericht gedeeld door Stella Lucia (@stellaluciadeopito) op 10 Sep 2017 om 12:57 PDT



Bij Fendi zagen we it-girl van het moment Kaia Gerber, dochter van Cindy Crawford, dan weer met een mysterieuze diepblauwe metallic schijn op haar bruine lokken. Een beetje bling in je haar: in het voorjaar kan het zeker. Dat bevestigt ook BV-kapper Jochen Vanhoudt, die popelt om met metallics te werken.



Een bericht gedeeld door Kaia (@kaiagerber) op 21 Sep 2017 om 4:41 PDT

“Van zilver tot paars en blauw: metallic kleurtjes komen momenteel massaal binnen. Amerikaanse kappers, onder wie de beroemde Guy Theng, experimenteren er al een jaar mee. Nu is de mode-industrie aan de beurt en komt de trend ook naar Europa. De nieuwe kleuren werken het best op ontkleurd haar. Hoe blonder, hoe meer het effect zichtbaar zal zijn. Let wel: de nieuwe generatie is niet zo pastel als voorheen. Ze is voor echte durvers en fashionista’s.”