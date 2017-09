Bart de Bouwer kruipt in graafmachine voor startschot woonproject

Mechelen / Hombeek - Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) gaf zaterdagmorgen op een niet-alledaagse manier het startschot voor het nieuwe woonproject Waterberg in Hombeek. Als een echte Bob de Bouwer kroop hij in een graafmachine om de eerste grond uit te graven.

Tegen de zomer van 2019 moeten aan de Eglegemvijver 41 gezinswoningen en 28 appartementen verrijzen. De verkavelingsvergunning voor het project is afgeleverd. “Volgende week vrijdag beslist het schepencollege over onze bouwvergunning”, zegt Michaël Veys, directeur ontwikkeling bij Zabra Real Estate.

Toekomstige bewoners waren zaterdagmorgen uitgenodigd voor een ontbijt en de eerste spadesteek. Die spadesteek viel iets spectaculairder uit, want de burgemeester kroop zelf in een graafmachine. “Het is hier bijna klaar. Elke jongen droomt hiervan. Tot vandaag was het voor mij bij Lego-blokjes gebleven”, zegt Somers met een lach. Hij is tevreden over de realisatie van het project. “Het is een meerwaarde voor de dorpskern van Hombeek”, stelt hij.