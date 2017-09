Tien Antwerpenaren laten stadsgedicht op hun rug tatoeëren

Antwerpen - Tien Antwerpenaren laten zaterdag elk een regel uit het nieuwe stadsgedicht “Honger” op hun lichaam tatoeëren. Stadsdichter Maarten Inghels liet als eerste de titel van het gedicht op zijn rug vereeuwigen. De tatoeages worden geplaatst in het handschrift van Inghels, door Sven Rayen van tatoeage-studio Studio Palermo in Antwerpen.

Het nieuwste en negende stadsgedicht van Maarten Inghels is een vervolg op Volksbevraging, een gedicht dat in november werd verspreid. “In het gedicht Volksbevraging peilde ik in 35 vragen naar het karakter, de dromen, het geloof en de cultuur van de mensen in de stad”, vertelt Inghels. “Ik heb daar best veel en intieme reacties op gekregen. Na een discrete analyse heb ik hierop een antwoord geschreven: Honger, een gedicht over hoe het is om als mens te leven, in een stad. Ik ben vervolgens op zoek gegaan naar de meest directe manier om contact te zoeken met die mens in de stad. Een tatoeage leek me het intiemst.”

Lees hieronder de tien regels van het gedicht die getatoeëerd worden:

HONGER

we moeten praten over lichamen, mijn lichaam

bij jouw lichaam is adem honger

de honger van een halve tweeling

honger raakt mij aan, raakt mij aan

het geheim van honger is herinnering

het tegenovergestelde van vergeten

dolende lichamen hol van honger

wandelaar, inbreker, vreemdeling

dansen in het licht van nooduitgangen

jouw lichaam spatie mijn lichaam