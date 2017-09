Gemeente betaalt tien jaar 40.000 euro minder voor brandweer

Ranst - Ranst heeft een overeenkomst bereikt met de Brandweer zone Rand over de verrekening van het roerend goed dat de gemeente inbrengt. Als compensatie voor de diverse wagens die de gemeente ter beschikking stelt, betaalt Ranst gedurende tien jaar 40.000 euro minder.

Na een inventaris en een waardebepaling van de hoogste hoogtewerker uit de zone, een commandowagen, een materiaalwagen, een signalisatiewagen en een boot werd alles opgeteld en 75 % van dat totaal bedrag mag Ranst in mindering brengen in de volgende tien jaar. Voor het jaar 2017 bedraagt de gemeentelijke bijdrage bijna 520.000 euro maar dat bedrag zou zonder de inbreng van al het materiaal nog 40.000 euro hoger liggen.

Toch is burgemeester Lode Hofmans (Open Vld) niet laaiend enthousiast over de overeenkomst. “We hebben altijd stevig geïnvesteerd in onze brandweer en van dat geld verliezen we nu een kwart. Ik had het liever anders gezien en was graag voor de honderd procent vergoed voor onze inbreng maar uiteindelijk moet je vrede nemen met een compromis. Nu moet de verdeling van de onroerende goederen nog beginnen. Dat belooft ook een stevig debat op te leveren.”