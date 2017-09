Motorvrienden nemen afscheid van cafébaas Dirk

Berlaar / Hallaar / Heist-op-den-Berg - In de parochiekerk van Hallaar wordt zaterdagochtend afscheid genomen van Dirk Serneels (51), de uitbater van café Tramhalt in Berlaar-Heikant. Serneels kwam om het leven bij een verkeersongeval.

Dirk stierf bij een ongeval op de Antwerpsesteenweg in Lier. Hij kwam met zijn motorfiets zwaar ten val en werd onder een geparkeerde oplegger geslingerd. Hij overleed kort na zijn aankomst in het ziekenhuis.

De klap gebeurde toen Serneels onderweg was naar de uitvaart van een andere verongelukte motorrijder, Tom De Ryck uit Boom.

Heel wat motorrijders uit heel Vlaanderen zijn aanwezig op de uitvaart. Dirk Serneels was een enorm populaire figuur in het motorwereldje. Nadat hij zelf lid was geweest van enkele motorclubs, stond hij zelf mee aan de wieg van motorclub De Tramrijders.

