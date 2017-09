Mechelen / Leest - Jarno Willems (23) uit Leest (Mechelen) is verkozen tot nationaal campagneleider van Jong Groen.

De jonge groenen hielden afgelopen donderdag hun bestuursverkiezingen in Brussel. De twintiger uit Leest pakte daar een belangrijke post. "Ik benvolledig klaar voor een boeiend en vooral cruciaal jaar: De ambitie is dat in 2018 de meeste jongeren Groen verkiezen boven alle anderen partijen", zegt hij.