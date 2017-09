Twee steden in allerijl geëvacueerd in Puerto Rico na dambreuk

De beheerder van de dam had laten weten dat de dam moeilijkheden heeft waardoor er “stroomafwaarts overstromingen” ontstaan, meldt het NWS. “De hele omgeving van de Guajataca rivier moet NU geëvacueerd worden. Hun leven is in gevaar”, waarschuwde het NWS.

Voor de plaatsen Isabela en Quebradillas, in het noordwesten van Puerto Rico, is een overstromingsalarm van kracht. De inwoners worden verzocht zich naar “hogerliggende gebieden” te begeven.

We just received new video of the dam failure coming out of Lake Guajataca, PR. #PuertoRico pic.twitter.com/LMdXzKEca4