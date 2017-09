Militairen verdacht van uitlokken monsterfile in Kennedytunnel

De legervoertuigen veroorzaakten heel wat hinder tijdens de ochtendspits, ook al omdat er even later drie vrachtwagens met elkaar botsten in de file die door de legervoertuigen op de E17 ontstaan was. Foto: BFM

Antwerpen - Vier actieve militairen en een kolonel op rust worden ervan verdacht dat ze opzettelijk een file veroorzaakt hebben in de Kennedytunnel in Antwerpen. Die had een kettingbotsing en een enorme verkeerschaos tot gevolg, schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag.

Op woensdag 17 mei staan om 7 uur ‘s morgens twee legervoertuigen in panne. Roger Housen, woordvoerder en strategisch directeur van legervakbond ACMP, laat achteraf uitschijnen dat het een syndicale actie is, uit onvrede over het verouderde materiaal van Defensie en de hervormingsplannen van de militaire pensioenen.

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) wou die zaak tot op het bot laten uitzoeken, waarop het parket van Antwerpen de daad bij het woord voegde. “Er zijn ettelijke elementen die het vermoeden van een opzettelijke syndicale actie bevestigen”, zo staat te lezen in het proces-verbaal.

Bij vakbond ACMP bevestigt woordvoerder Yves Huwart dat er een onderzoek loopt. “Maar tot op heden weten we niet of er iemand vervolgd wordt en zo ja, wie dat zal zijn.”