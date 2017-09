‘Get Ready’ voor drie dagen feest in centrum

Kontich - In de centrumstraten wordt vanaf vandaag tot en met maandag gefeest: op de braderie in het weekend, ’s maandags op de jaarmarkt.

Handelsvereniging Vank zorgt voor een geanimeerde braderie. Op de artiestenlijst staan onder meer Get Ready (za. 16u), het ­Nederlandse duo Bloom (za. 20u), Laura Lynn met Matthias Lens (zo. 15u), Paul Severs met Eveline Cannoot (zo 17.30u) en Mascara (zo. 19u en 20.30u). Op drie locaties vindt in de namiddag afwisselend ook een mode- en ­lingerieshow plaats. Verder is er kermis, een autoshow en rand­animatie. Op zondag (12-14u) passeert er ook The Distinguished ­Gentleman’s Ride - Antwerp met een 300-tal motorrijders.

De braderie gaat beide dagen van start om 14u, met het einde van de optredens zaterdag om 23u en zondag om 22u. Om middernacht worden de straten weer opengesteld. Maandag sluit de jaarmarkt vanaf ’s ochtends de festiviteiten af.

Dankzij het gunstige weer mogen weer meerdere duizenden ­bezoekers worden verwacht.