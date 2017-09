Team Europe neemt meteen voorsprong op Team World tijdens Laver Cup

Team Europe heeft vrijdag op de openingsdag van de eerste editie van de Laver Cup in de Praagse O2 Arena meteen een 3-1 voorsprong genomen op Team World. Marin Cilic (ATP 5), Dominic Thiem (ATP 7) en Alexander Zverev (ATP 4) wonnen hun enkelpartijen. Team World redde de eer met winst in het dubbelspel.

De Kroaat Marin Cilic rekende in de eerste wedstrijd van de dag na twee tiebreaks (7-6 (7/3) en 7-6 (7/0)) af met de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 72). Nadien had de Oostenrijker Dominic Thiem een supertiebreak (6-7 (15/17), 7-6 (7/2) en 10/7) nodig tegen de Amerikaan John Isner (ATP 17), waarna de Duitser Alexander Zverev - opnieuw na twee tiebreaks (7-6 (7/3), 7-6 (7/5)) - de zege pakte tegen het Canadese toptalent Denis Shapovalov (ATP 51).

In het afsluitende dubbelspel namen de Australiër Nick Kyrgios en de Amerikaan Jack Sock, ook na opnieuw een supertiebreak (6-3, 6-7 (8/9) en 10/7), de maat van de Tsjech Tomas Berdych en de Spanjaard Rafael Nadal.

De Laver Cup is een idee van het management van Roger Federer. Het is een variant op de Ryder Cup in het golf waar een Europees team het opneemt tegen Team USA en is vernoemd naar de Australische tennislegende Rod Laver. Federer zelf maakt ook deel uit van Team Europa.

Elke dag staan er bij de Laver Cup vier wedstrijden op het programma. Voor elk gewonnen duel op vrijdag krijgt het team een punt. Op zaterdag zijn er twee punten te verdienen per zege en op de laatste dag, zondag, wordt een overwinning beloond met drie punten. In totaal zijn er dus 24 punten te verdelen, het team dat als eerste 13 punten haalt wint de Laver Cup.