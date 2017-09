Omstreden fase beslecht door videobeelden: eerst strafschop, dan schwalbe

Diep in de tweede helft van Antwerp - KV Kortrijk boog de scheidsrechter zich nog over een omstreden penaltyfase. Eerst werd een strafschop gefloten voor een fout op Alexander Corryn, maar na ingrijpen van de videoref kreeg diezelfde Corryn geel voor een schwalbe. Ook In de 22e minuut was er even twijfel, toen Kristof D'Haene van KV Kortrijk een duw kreeg maar er niet gefloten werd.

Herbeleef de hele wedstrijd hier

Het was sowieso een woelige eindfase, want in de blessuretijd werd een doelpunt van Ardaiz nog afgekeurd.

Antwerp kreeg in de eerste helft volop kansen. Zo kreeg Faris Haroun de bal in de voeten, maar zijn schot ging over doel.