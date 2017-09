Italiaan Gianni De Biasi neemt het roer over bij Deportivo Alavés

De Italiaan Gianni De Biasi is de nieuwe trainer van de Spaanse eersteklasser Deportivo Alaves. De Biasi volgt de Argentijn Luis Zubeldia op, die vorige zondag ontslagen werd vanwege de slechte resultaten van de Basken.

De 61-jarige De Biasi eerder aan de slag bij onder meer Torino, Udinese Brescia en Modena in eigen land en in Spanje bij Levante, was bondscoach van Albanië tussen 2011 en 2017 en leidde de Albanezen naar een eerste groot toernooi, Euro 2016.

De Biasi kan zaterdag al debuteren als het nog puntenloze Alaves regerend landskampioen en Champions League-winnaar Real Madrid ontvangt.