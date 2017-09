Bij een schietpartij in het Nederlandse Spijkenisse is donderdag de 55-jarige Stefaan Bogaerts uit Brasschaat om het leven gekomen. De baas van het Antwerpse containerbedrijf BCT International zat in zijn auto toen een schutter vijf kogels in zijn lichaam joeg.

De liquidatie van de Brasschaatse zakenman greep donderdagavond even voor half tien plaats in de Lisstraat in Spijkenisse, in de buurt van het Rotterdamse havengebied. Buurtbewoners hoorden op straat ...