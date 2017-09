Gehucht in Scheldebocht trekt steeds meer Antwerpenaars aan: “De duvel woont in de bocht van Bath”

Antwerpen -

In Bath, 100 zielen groot, zie je alle boten die naar Antwerpen varen voorbijkomen. “Wij staan op de voorpagina’s als er een boot in de bocht van Bath blijft steken, zoals deze week weer. In die bocht gebeuren al ongelukken sinds 1875: de duvel woont er”, zegt Piet Weijler (52), lid van de Bath Ghostbusters. “En al is dit Nederland, er komen steeds meer Belgen wonen. Vaak uit Antwerpen.”