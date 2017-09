Kind op scoutskamp? Dan eerst kamperen op Dageraadplaats

Antwerpen 2018 - Het is een hyperlokale traditie geworden: wie een kind wil inschrijven in de populaire scoutsgroep van Zurenborg, moet kamperen op de Dageraadplaats. Veel mensen uit de buurt, maar ook ouders uit Deurne of Antwerpen-Noord wier kind in Zurenborg naar school gaat. Vanmiddag al nestelden de eerste moeders zich op de Dageraadplaats, en tegen de avond waren de dertien vrije kapoenenplaatsen al volzet.

Katrien Geuens was een van de drie eerste moeders ter plekke om haar dochter Victoria (6) in te schrijven. “Ik had gehoord dat het de jongste jaren een gewoonte geworden is. Wij wonen in een straat vlakbij, dus het is echt wel de ideale groep”, zegt Geuens. Een twintigtal mama’s en papa’s maakten het gisteravond gezellig met wijntjes, slaapzakken, dekens, warme mutsen en sjaals. Morgen om 16u kunnen ze pas inschrijven.