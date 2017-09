Dit bizarre wezentje met maar een oog en een slurf zorgt voor opschudding in China

De geboorte van dit bijzonder varkentje zorgde voor opschudding en zaaide zelfs angst onder de bewoners van een Chinese stad, omdat het biggetje geboren werd met maar een oog en een slurf op het voorhoofd. Beelden van het misvormde diertje gingen al snel de wereld rond en werden gretig gedeeld op sociale media. Het biggetje overleefde echter niet en stierf enkele uren na zijn geboorte.

Het opmerkelijke biggetje werd vlak na de geboorte gefilmd door gefascineerde bewoners, die het varken uit alle hoeken bestudeerden. Het pasgeboren dier had twee oortjes die plat op zijn kop lagen, één gigantisch oog en een slurfachtig uitsteeksel boven dat oog.

De beelden van het bizarre wezentje werden op 10 september gefilmd in Daqing, een stadsprefectuur in China en werden druk gedeeld op Chinese sociale media voordat het varkentje de hele wereld veroverde. Het misvormende biggetje overleefd echter een paar uur na zijn geboorte en het is tot nog toe niet bekend wat de oorzaak van de misvorming was.