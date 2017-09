Met één druk op de knop is alles geregeld in ‘huis van de toekomst’

Nijlen - In hartje Nijlen is een opvallende demowoning geopend van de firma Loxone. Die wil laten zien dat slimme woningen met doorgedreven automatisering geen toekomstmuziek meer zijn en het leven makkelijker kunnen maken. “50.000 handelingen per jaar minder, dat is meer tijd om te leven”, klinkt het.

De demowoning is gebouwd door Loxone Benelux, een dochterafdeling van de Oostenrijkse hoofdzetel van Loxone. Het moederbedrijf is opgericht in 2009 en telt ondertussen 260 medewerkers.

“Vanuit Nijlen ...