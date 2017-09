Vrouw daagt met schaar en schroevendraaier op bij rechtbank

Lille / Wechelderzande - Een vrouw uit Lille moest zich voor de strafrechter verantwoorden omdat ze een schaar en schroevendraaiers mee naar een proces over haar echtscheiding had genomen.

Annick V. uit Wechelderzande (Lille) zat vrijdag in de beklaagdenbank van de correctionele rechtbank in Turnhout. Op 17 november van vorig jaar moest ze immers voor de familierechtbank in Turnhout verschijnen. Haar echtscheiding zou worden behandeld.

De vrouw gaf toen een verwarde indruk en leek dronken. Een getuige had gemerkt dat ze een schaar en schroevendraaiers in haar handtas had zitten. Aan een veiligheidsassistente weigerde ze haar tas te tonen.

Toen ze de zittingszaal verliet, stond de politie haar op te wachten. “De beklaagde gedroeg zich verbaal agressief. De voorwerpen werden in beslag genomen”, zei de openbare aanklager. “De vrouw liep eerder al twee strafrechtelijke veroordelingen op. Ik vorder een celstraf van vier maanden en een boete.”

De vrouw vroeg opschorting van straf. “Door de echtscheidingsprocedure kampte mijn cliënte met stress en was ze niet in haar normale doen”, zei haar advocaat.

Vervolgens legde de raadsman een foto bij de rechter op de tafel. “Het slot van de garage bij mijn cliënte was kapot”, zei hij. “Ze had het gereedschap nodig om binnen te geraken.”

Het vonnis valt op 20 oktober.