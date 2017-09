Zangeres Lara Chedraoui over de rentree van Intergalactic Lovers: “We gaan er volop voor, ook al zijn er kinderen en carrières”

Er is nauwelijks een Europees land waar Intergalactic Lovers de voorbije jaren níét gespeeld heeft, maar toch blijft zangeres Lara Chedraoui (32) innig verliefd op Antwerpen. Op de gloednieuwe derde cd Exhale steekt de groep zijn ambities niet onder stoelen of banken en werkt het kwartet samen met sterproducer Gil Norton, die eerder al het succes van Pixies en Foo Fighters mee in de steigers zette.