Minister-president Geert Bourgeois opent maandag het politieke jaar: “Vlaanderen móétambitieus zijn”

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) opent maandag het nieuwe politieke jaar in een heel andere stijl en sfeer dan de federale regering. Aan de Vlaamse kant hebben ze geld over en gaan ze redelijk vriendelijk met elkaar om. Zélfs CD&V’ers en N-VA’ers. “Ik waak er als minister-president over dat alle partijen aan hun trekken komen”, zegt Bourgeois rustig. “We maken minder ruzie dan het federale niveau, we hebben een grijze minister-president, allemaal minder interessant voor de media (lacht).” Zelfs joelende Waalse studenten hebben hem niet van zijn melk gekregen.