Bengelbende opent officieel kinderopvang IN Sint-Dimpna Basisschool

Geel - Na even proefdraaien, opende Bengelbende haar nieuwe opvang op de schoolsite van Sint-Dimpna Basisschool. Het Sociaal Huis kiest resoluut om voortaan kinderopvang te organiseren op de scholen zelf. Heel kindvriendelijk met volksdans, pannenkoeken, drankjes en ijsjes vierden alle kinderen in de opvang mee dit heuglijk moment.

Met de nieuwbouw in de KoGeKa Basisschool op Sint-Dimpna, was het mogelijk om twee klaslokalen in te richten als kinderopvang. Bengelbende in de Billemontstraat keek op tegen broodnodig oplapwerk en (lees dure) herstellingen. De handen werden in elkaar geslagen om op de school zelf een kinderopvang van Bengelbende op te richten. Het Sociaal Huis van Geel organiseert zo ook in de Burchtstraat, in Winkelomheide en in Larum al kinderopvang vlak bij de basisschool.

Bengelbende kan voortaan 25 kinderen voor- en naschools opvangen. Tegelijk vangt de school ook een veel grotere groep kinderen op. Vooral in het eerste uur na schooltijd hebben veel kinderen nood aan opvang maar nadien volstaan de 25 plaatsen.

Zoals het past voor een kinderopvang, werden de speeches van een trotse schepen van kinderopvang Griet Verhesen (CD&V) en een tevreden OCMW voorzitter Griet Smaers (CD&V) en een gastvrije KoGeKa directeur Danny Van der Veken vrolijk, lovend en kort gehouden en mochten de kinderen dansen met zelfgekozen volwassen danspartners op volksdans Bal in de straat, smullen van pannenkoeken en ijsjes mét een drankje erbij.

