Uitkomst Duitse verkiezing ook hier belangrijk: “Vlaamse economie moet hopen op Duitse socialisten”

Als de socialisten zondag met een gunstige verkiezingsuitslag een plaats in de Duitse regering kunnen afdwingen, is dat een goede zaak voor ons land, menen economen. Want de SPD wil het geld laten rollen en daar kan onze economie mee van profiteren. Liefst 17% van het geld dat Vlaanderen met export verdient, komt uit Duitsland. De Antwerpse haven wil tegen 2030 zelfs nog 40% meer goederen tussen beide landen vervoeren dan vandaag. Al zijn er twijfels over die ambitie.