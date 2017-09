Angela Merkel blijft onverminderd populair, hoe kan dat? Een antwoord in vijf van haar eigen quotes

Er is niemand die eraan twijfelt: zondag volgt Angela Merkel (63) zichzelf op als bondskanselier van Duitsland. Voor een vierde termijn, waarmee ze het record van haar politieke mentor Helmut Kohl evenaart. Merkel loopt niet over van charisma, zorgt nooit voor spektakel en een X-factor kan je haar niet bepaald toedichten. Wat Mutti Merkel dan zo populair maakt bij haar landgenoten? Een antwoord in vijf van haar quotes.