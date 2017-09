9-jarige merrie slaat op hol en verongelukt

Mechelen - Op de Steenweg op Blaasveld (N16) in Heffen (Mechelen) is vrijdagavond een paard aangereden. Een dierenarts moest het dier uit zijn lijden verlossen.

De 9-jarige merrie stond in een wei in de Raaienblokstraat aan bouwbedrijf IBO. Om een nog ongekende reden was het paard op hol geslagen en liep het in de richting van de N16. Een Poolse vrachtwagenchauffeur die er net passeerde, kon een aanrijding niet voorkomen.

De merrie belandde achter de voorwielen van de vrachtwagen en liep zware verwondingen op. “Ik had het paard nog maar twee maanden geleden gekocht”, zegt eigenares Nathalie Kinnart uit Heffen. Ook Lisa Andries, de vorige eigenares kwam ter plaatse. “Het dier leefde nog, maar het was te zwaar gekwetst. Een dierenarts kwam ter plaatse en liet het inslapen”, vertelt ze.

Door het ongeval was een gedeelte van de Steenweg op Blaasveld een tijdlang afgesloten. “De brandweer heeft het paard verlegd om de steenweg zo snel mogelijk opnieuw vrij te maken”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van de politie Mechelen-Willebroek. De avondspits op de N16 verliep bijzonder moeizaam.