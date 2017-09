Deze Antwerpse vrouw werkte eerst bij een plasticbedrijf en leeft nu volledig ecologisch: “5.000 euro bespaard door niets te verspillen”

Antwerpen -

Twee jaar geleden heb ik de switch gemaakt naar een zero waste lifestyle”, vertelt Anne Drake (49). “We leven nu gezonder, duurzamer en ook goedkoper: in één jaar tijd hebben we met ons gezin van vijf 5.000 euro bespaard. Ik hoop veel mensen te kunnen inspireren. Een ecologischer leven kan ook zonder te moeten inboeten op stijl”, zegt de auteur van Ecologie op hoge hakken, een doe-het-zelfboek voor wie zijn leven een groenere draai wil geven.