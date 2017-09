Op jacht naar de sluikstorter: “Een collega vond ooit een lijk in een opgerold tapijt”

Antwerpen -

In de Vlaamse handhavings- week waren er ook in Antwerpen extra controles op sluikstorten. Al is de stad in mei al begonnen met ploegen die ook ’s nachts of ’s morgens vroeg de straat op trekken om sluikstorters op heterdaad te betrappen. En die methode werkt, met dank aan de camera’s. We mochten een nacht mee op ronde in de wijk Kronenburg in Deurne-Noord met Tim, Walter en Anthony*. Drie ervaren toezichters, die niet meer opkijken van een volledige inboedel op straat of een paar pakjes coke in een zak van de Aldi.