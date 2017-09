ADVIES. Hoe kan ik mijn haar als man snel en hip in model brengen?

Ook mannen willen stijlvol voor de dag komen, maar hoe kunnen ze hun haar snel en hip in model krijgen. BV-kapper Jochen Vanhoudt geeft tips.

Vroeger hadden mannen twee opties om hun haar te stylen: met gel of wax. Van gels in grote potten tot in een compacte tube: ze bestaan nog steeds en zijn allemaal plakkerig. Je kunt ze gebruiken om een uiterst gefixeerde look te bekomen zoals het piekjeskapsel van Sam Gooris. Ik ben ervan overtuigd dat mannen de voorbije decennia kilo’s gel door hun haren hebben gestreken... tot ze stijf stonden.

Wax daarentegen is vettig, heeft een soepele structuur en dient om haar in model te brengen zonder dat het er overdreven gestyled uitziet. Denk onder meer aan het keurige Don Draper-kapsel in ‘Mad Men’. De rode pot Brylcreem, die je opa misschien nog gebruikt, is een legendarische wax. Het product voegt vet toe aan je haar zodat je een gladde, typisch Italiaanse coupe krijgt.

Maar tijden en haarmode veranderen, dus hebben de klassieke producten er anno 2017 enkele broertjes bij. Het doel van de nieuwe generatie: een natuurlijker eindresultaat. Glues zijn de gels van nu. Ze bieden dezelfde stevigheid, alleen is de wetlook minder uitgesproken dan voorheen. Aanbrengen kan, eventueel met een kam, op droog en nat haar. Een paste is een afgeleide van de wax, maar dan ontvet. De pasta heeft een witte kleur en is perfect om het haar hoog te zetten en een rockabilly look te creëren. Geef je coupe richting met de föhn en wrijf door droog haar.